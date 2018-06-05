За обход блокировок ввели штрафы

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение закона об анонимайзерах. Об этом говорится на сайте Госдумы.

В документе говорится, что поисковые системы, выдающие ссылки на запрещенные ресурсы, могут быть оштрафованы на сумму до 700 тысяч рублей. Для физических лиц законопроект предусматривает штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических — от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.

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Это же касается анонимайзеров и VPN-сервисов, которые, согласно закону, должны подключиться к федеральной информационной системе и ограничивать доступ к сайтам, заблокированным на территории России.

Законопроект о запрете сервисов для обхода блокировок был внесен в Госдуму в июне 2017 года. Президент России Владимир Путин подписал его в июле. Тогда СМИ сообщали, что Роскомнадзор принимал попытки связаться с владельцами крупных VPN-сервисов и уточнить технические стороны исполнения закона, но результаты переговоров оглашены не были.

В феврале этого года Роскомнадзор рассказал, что за год работы закона российские спецслужбы ни разу не обратились с требованием ограничить работу анонимайзеров.

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