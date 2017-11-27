Роскомнадзор заявил о готовности запретить Tor

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в случае если в России будет принято решение запретить анонимный браузер Tor, то ведомство выполнит эти требования. Об этом он рассказал в интервью RT.

Жаров объяснил, что в России не может быть использован опыт Китая и Белоруссии по блокировке этого софта.

«Дело в том, что у нас по-разному построена система фильтрации контента. У нас много операторов, которые предоставляют доступ в интернет», — объяснил он на примере китайских коллег.

При этом глава ведомства добавил, что решение будет принято совместно со спецслужбами, поскольку «с видимой стороной Тоr все более или менее понятно, со скрытой ситуация сложнее».

Руководитель Роскомнадзора также отметил, что инструмент не позволяет работать в интернете с той же скоростью, что и в случае с обычными браузерами, поэтому не совсем ясно, насколько большое число пользователей умеет и любит пользоваться этим браузером.

В начале ноября Жаров раскритиковал СМИ, которые назвали вступившие в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» законом о запрете анонимайзеров.

Tor — программное обеспечение, реализующее принцип так называемой луковой маршрутизации. Считается, что Tor дает возможность анонимного интернет-серфинга, его создатели подчеркивают, что браузер не позволяет оставаться абсолютно скрытым в сети без дополнительных сетевых настроек.

Власти Китая с 2009 года блокируют большинство публичных серверов сети Tor.