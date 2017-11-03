В Tor нашли опасную уязвимость

В Италии специалисты, занимающиеся кибербезопасностью, нашли уязвимость в анонимной сети Tor, которая могла привести к деанонимизации пользователей сервиса. Об этом сообщает газета La Repubblica.

На уязвимость наткнулся сотрудник компании We Are Segment Филиппо Кавалларин (Filippo Cavallarin). Венецианский специалист по IT-безопасности обнаружил брешь в протоколах сети у пользователей операционных систем MacOS и Linux. Благодаря уязвимости можно было отследить владельцев сетевых узлов.

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Сотрудники We Are Segment сообщили о находке разработчикам Tor. Их находка могла положить конец существованию сервиса, который разрабатывался с целью сохранять анонимность его пользователей благодаря шифрованию. Они решили предать историю огласке только после того, как брешь будет устранена. Разработчики после устранения проблемы поблагодарили «этичных хакеров».

В апреле сообщалось, что специалисты испанского университета Деусто обнаружили частое использование Tor данных из обычного интернета, что ставит под угрозу приватность пользователей. Было изучено около полутора миллионов страниц в даркнете. Обнаружилось, что 20 процентов из них используют информацию из обычного интернета: на сайты импортируются изображения и файлы JavaScript. По данным исследователей, Google в состоянии отследить трафик к 13 процентам изученных сайтов.



