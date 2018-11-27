Знаменитости принесли хакерам полмиллиарда рублей

Злоумышленники зарабатывают на фейковых онлайн-акциях от имени звезд более 500 миллионов рублей в год. Об этом говорится в отчете компании Group-IB, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В основном мошенники используют имя звезды, чтобы прорекламировать товары с «чудесными» свойствами и препараты. Такие рекламные объявления рассчитаны на людей в возрасте, которые не подозревают о существовании подобного обмана.

Предлагаемые продукты зачастую не существуют в действительности, и такие приемы направлены на то, чтобы завлечь жертву на мошеннический ресурс. Подобных сайтов в поисковиках находится более 80 тысяч.

Популярным до сих пор является так называемый шок-контент — объявления с выдуманными историями, рассказанными от лица знаменитостей. Только на одной рекламной кампании злоумышленник зарабатывает до 50 тысяч рублей. При этом охват подобных баннеров очень высок — за год он превышает 50 миллионов пользователей.

Кроме того, выросло количество взломов аккаунтов известных людей. Так, в Instagram этот показатель за год увеличился на 40 процентов. За взлом популярных профилей хакеры требуют от тысячи до 30 тысяч рублей, в отдельных случаях — до 100 тысяч рублей. За возврат доступа к аккаунту владельца злоумышленники могут запросить до одного миллиона рублей.

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