США придержат санкции против России

США с большой вероятностью не введут новые санкции против России до конца 2018 года, потому что Конгресс не успеет их одобрить. Об этом пишет Bloomberg.

Как отметил сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, на это, скорее всего, просто не останется времени. Законодатели не успеют рассмотреть законопроект и провести по нему голосование, потому что сейчас они сосредоточены на голосовании по финансированию деятельности правительственных структур, кандидатам на судейские должности и законопроекту о сельском хозяйстве.

«У нас не слишком много времени. Это будет настоящая гонка, если только все не хотят остаться тут на Рождество», — указал сенатор от штата Техас Джон Корнин.

Ранее аналитики заявили, что возможное расширение антироссийских санкций, вероятно, будет точечным и несильно повлияет на макроэкономическую ситуацию.

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8 ноября Минфин США расширил санкции против России по Украине и Крыму, добавив туда трех физических лиц и девять организаций. Российская сторона заявила, что не будет тратить время на анализ новых ограничительных мер ввиду их недейственности.

В августе Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. В причастности к отравлению Лондон обвиняет Москву. Россия обвинения отвергает.

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