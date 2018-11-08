Россия заявила о нежелании тратить время на анализ новых санкций США

Москва не будет тратить время на анализ новых антироссийских санкций ввиду их недейственности. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его совам, Россия продолжит заниматься развитием всех сфер Крыма. «Никакие внешние воздействия или наскоки на этот курс не влияют. Эти американские шаги настолько малозначимы, безосновательны и бессильны по своей сути, что тратить сейчас усилия и время на их анализ было бы с нашей стороны контрпродуктивно», — сказал дипломат.

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Он уточнил агентству РИА Новости, что Москва, «по большому счету, игнорирует подобного рода враждебные проявления, и если и решит ответить на санкции, то по совокупности обстоятельств».

Ранее 8 ноября Минфин США расширил санкции против России по Украине и Крыму, добавив туда трех физических лиц и девять организаций, среди которых оказались санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», курорт «Мрия».

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с воссоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Кремль настаивает, что действия с Крымом полностью соответствовали международным нормам, российских войск в Донбассе нет и Россия не является стороной конфликта на Украине.

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