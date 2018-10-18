США запустят цикл ужесточения санкций против России

США планируют ужесточать санкции в отношении России, связанные с конфликтом на юго-востоке Украины, каждые несколько месяцев. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, передает ТАСС.

«Мы стараемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы вынудить ее вести переговоры об урегулировании [конфликта на востоке Украины]», — сказал он на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По словам Волкера, администрация президента США Дональда Трампа намерена в дальнейшем продолжать следовать этому пути. «Вы увидите вступление в силу дополнительных санкций каждый месяц или два или около того», — заявил он.

Материалы по теме США введут новые санкции против России Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить

Последний на данный момент указ об ужесточении санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине Трамп подписал 20 сентября. В августе он заявлял, что готов рассмотреть возможность снятия санкций с России, если Москва начнет сотрудничать с Вашингтоном по таким вопросам, как Украина и Сирия.

Государства-члены Евросоюза, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Снятие ограничительных мер увязывается с выполнением Россией минских соглашений, принятых для урегулирования ситуации в Донбассе, и возвращением Крыма. Москва, в свою очередь, настаивает на том, что не является стороной украинского конфликта, а полуостров вошел в состав страны в соответствии с нормами международного права.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!