США ужесточили санкции против России

Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

В докладе не говорится о введении дополнительных ограничительных мер.

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В августе президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность снятия санкций с России, если Москва начнет сотрудничать с Вашингтоном по таким вопросам, как Украина и Сирия.

В начале августа США одобрили расширение санкций в отношении России за якобы использование запрещенных видов вооружения и допустили их распространение на государственный долг России. Первая часть рестриктивных мер, вступающая в силу 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца.

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