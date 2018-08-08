Раскрыты подробности новых антироссийских санкций

Новый пакет антироссийских санкций состоит из двух частей. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник в администрации США.
Первый блок, который вводится с 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. До санкций разрешение на экспорт рассматривалось в каждом конкретном случае. Телеканал отмечает, что этот пакет может не оказать существенного воздействия, так как во многом будет дублировать уже существующие ограничительные меры.
Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца. Он не будет введен, если «Москва даст надежные заверения, что в будущем не станет применять химическое или биологическое оружие, а также согласится на "инспекции на месте" со стороны ООН». В случае непредоставления гарантий, Вашингтон может понизить уровень дипломатических отношений, отозвать разрешение для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полностью прекратить товарооборот между странами.
Ранее 8 августа представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила о вводе новых санкций против России, обвинив Москву в «использовании или биологического химоружия в нарушение международного права или против собственных граждан».
26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.
Бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Власти Великобритании полагают, что семью отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», который разрабатывали советские ученые в военных целях. Москва отвергает обвинения.