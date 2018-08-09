Новые санкции США опять обвалили рубль

Доллар и евро вечером в среду, 8 августа, усилили рост по отношению к рублю из-за объявления Госдепом США о введении новых антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным на 23:59 мск доллар дорожал на 2,05 рубля, до 65,55 рубля, евро рос на 2,47 рубля, до 76,12 рубля.

Материалы по теме США введут новые санкции против России Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить

Вечером 8 августа представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила о вводе новых санкций против России, обвинив Москву в «использовании биологического или химического оружия в нарушение международного права или против собственных граждан». Первый блок, который вводится с 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца и предполагает понижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полное прекращение товарооборота между странами.

Днем 8 августа рубль обвалился в ходе торгов на Московской бирже, показав самый низкий показатель с ноября 2016 года. По состоянию на 15:08 мск курс евро равнялся 74,9 рубля, курс доллара — 64,6 рубля. Колебания курса российской валюты произошли на фоне новостей о подготовке в Сенате США законопроекта о запрете на покупку резидентами США российского суверенного долга и на расчеты российских банков в долларах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!