Новые санкции США опять обвалили рубль

Доллар и евро вечером в среду, 8 августа, усилили рост по отношению к рублю из-за объявления Госдепом США о введении новых антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным на 23:59 мск доллар дорожал на 2,05 рубля, до 65,55 рубля, евро рос на 2,47 рубля, до 76,12 рубля.
Вечером 8 августа представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила о вводе новых санкций против России, обвинив Москву в «использовании биологического или химического оружия в нарушение международного права или против собственных граждан». Первый блок, который вводится с 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца и предполагает понижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полное прекращение товарооборота между странами.
Днем 8 августа рубль обвалился в ходе торгов на Московской бирже, показав самый низкий показатель с ноября 2016 года. По состоянию на 15:08 мск курс евро равнялся 74,9 рубля, курс доллара — 64,6 рубля. Колебания курса российской валюты произошли на фоне новостей о подготовке в Сенате США законопроекта о запрете на покупку резидентами США российского суверенного долга и на расчеты российских банков в долларах.