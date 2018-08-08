Рубль обвалился

Курс рубля в ходе торгов 8 августа на Московской бирже опустился до 75,2 рубля за евро и 64,9 рубля за доллар, следует из данных торгов на сайте биржи. Это самый низкий показатель с ноября 2016 года.

На момент публикации материала курс евро равнялся 74,9 рубля, курс доллара — 64,6 рубля.

Колебания курса российской валюты произошли на фоне новостей о новых санкциях. Ранее, 8 августа, стали известны подробности законопроекта, подготовленного американскими сенаторами Линдси Грэмом, Робертом Менендесом, Кори Гарднером и Беном Кардиным и предусматривающего введения новых санкций против России.

Среди предложенных мер запрет на покупку резидентами США российского суверенного долга и на расчеты российских банков в долларах.

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