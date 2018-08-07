Назван самый жесткий удар по российской экономике

Аналитики британского банка Barclays оценили новый пакет санкций, который готовят американские власти против России. По их мнению, наиболее опасным вариантом окажутся меры в отношении российских государственных банков. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитический комментарий инвестбанка.

«Наиболее жесткий вариант санкций в отношении России заключается в тотальном запрете всех транзакций с российскими банками, это может оказаться еще более страшным, чем запрет на вложения в российский госдолг», — приводит агентство слова аналитика Barclays Лизы Еременко.

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Она также отмечает, что в нынешней версии американского законопроекта о санкциях эта позиция слишком размыта, чтобы оценить ее весьма точно. Аналитик полагает, что к моменту принятия документа этот пункт будет уточнен. Согласно текущей редакции закона, которая пока находится на стадии рассмотрения, санкции могут затронуть «один или несколько финансовых институтов России». Ими могут стать, например, госбанки: Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

«Невзирая на предварительность документа, он демонстрирует решительные намерения США нарастить давление и нанести России урон», — подытожила Еременко.

Документ о новых антироссийских санкциях был представлен в сенате США 2 августа. Американские законодатели назвали документ «сокрушительным», а сами ограничения вводятся из-за якобы вмешательства России в выборы в США. Документ, в частности, предполагал пункт о санкциях в отношении госдолга России, невзирая на то, что министерство финансов США в феврале предупреждало о глобальных рисках подобных санкций.

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