Путин одобрил российские офшоры

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании офшорных зон на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Резидентами офшорных зон смогут стать компании, зарегистрированные за рубежом. В то же время, согласно законопроекту, финансовые кредитные и некредитные организации, а также операторы платежных систем резидентами являться не будут.

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Кроме того, за полгода после регистрации в регионах нужно будет инвестировать в России как минимум 50 миллионов рублей. Под инвестициями понимаются вклады в уставный капитал, фонд или взносы в имущество российских компаний. Еще одно условие для регистрации — компания должна быть создана не позднее 1 января 2018 года.

В спецрайонах будет установлен особый тариф на налогообложение международных компаний: ноль процентов по доходам, полученным международной компанией в виде дивидендов, и пять процентов по доходам, полученным иностранными резидентами в качестве дивидендов по акциям международных фирм, которые на моменты выдачи являлись публичными.

О планах создать в России специальные офшорные зоны стало известно в апреле. Правительство рассматривает этот метод как меру поддержки подпавших под санкции российских олигархов и их компаний.

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