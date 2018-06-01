Российские компании разрешили уводить в офшоры

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому юридическим лицам, подконтрольным офшорным компаниям, разрешили приватизировать предприятия. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Снят запрет на участие в приватизации в качестве покупателей юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль», — говорится в сообщении.

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Закон уточняет понятие «иностранный инвестор». Таковыми больше не считаются зарубежные организации, находящиеся под контролем россиян или российских юрлиц, а также иностранцы, имеющие гражданство РФ.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявлял о планах в ближайшее время создать офшоры на острове Русский во Владивостоке и на острове Октябрьский в Калининградской области. По словам председателя правительства, лучшие практики передового правового регулирования, протестированные в таких зонах, затем могут распространить на всю страну.

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