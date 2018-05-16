В России появятся офшоры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о планах создать в ближайшее время территории с особым правовым режимом на острове Русский во Владивостоке и на острове Октябрьский в Калининградской области. Его слова приводит ТАСС.

«В России уже действуют территории опережающего развития с особым правовым режимом. Их довольно много, включая Свободный порт Владивосток. Совсем скоро мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области», — рассказал глава правительства.

По словам Медведева, лучшие практики передового правового регулирования, протестированные в экспериментальных зонах, могут распространиться на российскую экономику в целом.

Материалы по теме Вывод сделан Самые необычные способы отмывания и перемещения капиталов

Еще более перспективными, чем создаваемые зоны, премьер считает возможности, которые открываются в рамках наднациональных объединений. В частности, он упомянул сотрудничество России с партнерами по Евразийскому экономическому союзу, в том числе по «цифровой повестке дня».

О планах создать в России специальные офшорные зоны стало известно 10 апреля. Правительство рассматривает этот метод как меру поддержки подпавших под санкции российских олигархов и их компаний.

Позже вице-премьер и уполномоченный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев настаивал, что офшоры следует создать для всех компаний, а не только для подпавших под санкции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!