Россия позавидовала США из-за офшоров

Вице-премьер и уполномоченный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев уверен, что России следует взять пример с США и создать собственную офшорную зону. Слова чиновника приводит ТАСС.

Идея о создании офшорной зоны в России появилась после того, как некоторые российские компании попали под санкции США. Трутнев уверен, что офшорная зона необходима для всех компаний, не только для тех, кто попал под санкции.

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«Я бы убрал последнюю часть — "для компаний, попавших под санкции". В США есть офшорные территории, в целом ряде стран мира, которые себя считают развитыми, есть офшорные территории, а у нас нет. Это обидно и не правильно, поэтому нам не только для компаний, которые, к сожалению, столкнулись с санкциями, но и для всех российских компаний можно и нужно создавать офшорную территорию», — рассказал Трутнев.

Он также отметил, что российская офшорная территория должна иметь четкие правила, однако прежде властям следует просчитать все риски, связанные с уходом от уплаты налогов. Трутнев подчеркнул, что ничего плохого в создании подобной зоны он не видит.

О планах создать в России специальные офшорные зоны стало известно 10 апреля. Правительство рассматривает этот метод как меру поддержки попавших под санкции российских олигархов и их компаний.

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