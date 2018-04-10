Россия отказалась «скоропалительно» реагировать на санкции США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поспешный ответ на санкции США мог бы стать ошибочным, во главу угла нужно ставить собственные интересы Москвы . Его слова во вторник, 10 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«По-прежнему ситуация анализируется. Сейчас, когда буквально несколько суток тому назад эти санкции были объявлены, конечно, какие-то скоропалительные решения принимать было бы некорректно», — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждается ли ответ России на американские санкции и когда он последует.

Ранее стало известно, что российские власти обсуждают проект создания специальных офшоров для поддержки бизнесменов, попавших в санкционные списки США. Офшоры могут быть размещены на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский. Законопроект разработан в Минэкономразвития, сейчас документ согласуется с профильными ведомствами, принять его планируется в весеннюю сессию.

5 апреля США внесли ряд российских бизнесменов в санкционный список. На фоне этого состояние, в частности, Олега Дерипаски уменьшилось на 957 миллионов долларов, до 5,3 миллиарда долларов.

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