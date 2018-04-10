Дерипаску бросил партнер

Глава швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг вышел из состава совета директоров компании «Русал» бизнесмена Олега Дерипаски, включенного в санкционный список США. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщила пресс-служба Glencore.

«Glencore обязуется соблюдать все санкции в своей деятельности и принимает все необходимые меры для смягчения любых рисков для бизнеса. Glencore все еще оценивает позицию по своим контрактам с "Русалом", но отмечает, что материальная ценность этих контрактов несущественна», — отмечается в сообщении.

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Кроме того, из-за новых ограничительных мер швейцарский трейдер отменил сделку по обмену своей доли в «Русале» на долю в En+. Сделка могла быть закрыта в апреле. По ее завершении планировалось включить Глазенберга в совет директоров En+.

9 апреля «Русал» предупредил о том, что включение компании в санкционный список США может привести к техническим дефолтам по кредитным обязательствам. Компания сделала заявление на фоне резкого падения своих акций: на бирже в Гонконге они рухнули на 50 процентов.

5 апреля США внесли ряд российских бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску, в санкционный список. На фоне этого состояние бизнесмена, по данным Forbes, уменьшилось на 957 миллионов долларов, до 5,3 миллиарда долларов.

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