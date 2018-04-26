Кремль нашел лукавого в поисках офшоров россиян

Российский истеблишмент считает стремление Великобритании найти и раскрыть офшоры россиян двуличным, так как у Соединенного Королевства есть собственные офшорные юрисдикции, полагает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что само размещение средств в офшорах не является преступлением, другой вопрос, какое происхождение у этих средств.

«Нужно смотреть в каждом конкретном случае: само по себе, как вы знаете, размещение средств в таких лакунах не является незаконным, это нужно учитывать. Но если сами средства по происхождению являются нелегально полученными доходами — это совсем другая история», — сказал Песков, заверив, что российские правоохранительные органы «ведут непримиримую борьбу» с подобными эпизодами.

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Песков настаивает, что позиция Великобритании «от лукавого» из-за наличия в своем подчинении собственных офшоров. «С одной стороны, участвуют во всех конвенциях, а с другой стороны, фактически на своей территории они имеют такие лакуны финансовые и налоговые, такие как офшоры. Поэтому, конечно, подобные заявления, они от лукавого», — заявил пресс-секретарь президента.

Британский парламент, вероятно, примет специальный закон для того, чтобы раскрыть имена россиян, которые хранят свои деньги через офшоры на Британских Виргинских и Каймановых островах. Парламентарии объясняют этот закон желанием удостовериться, что «Великобритания не скрывает грязные деньги в своих юрисдикциях».

Росфинмониторинг 25 апреля сообщил, что в ходе масштабных «офшорных сливов» выяснил о выведении миллиардов рублей в офшоры российскими чиновниками, губернаторами, а также руководителями органов исполнительной власти.

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