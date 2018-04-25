Российские чиновники вывели миллиарды в офшоры

Российские чиновники, а также просто россияне замешаны в выводе средств и проведении сомнительных операций на несколько миллиардов рублей. Как пояснил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, деньги выводились в офшоры. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы надзорного ведомства, власти регулярно мониторят крупные «офшорные сливы». «Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, английское досье. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье», — рассказал Чихачин.

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Руководитель Росфинмониторинга признал, что среди участников сомнительных операций есть публичные должностные лица, включая губернаторов, депутатов и даже глав органов исполнительной власти разных уровней. Называть конкретные фамилии Чиханчин не стал, отметив, что вся информация направлена в правоохранительные органы.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал архив о деятельности офшорных компаний в мире 6 ноября. В документах фигурировали многие главы государств, включая королеву Великобритании Елизавету II и президента США Дональда Трампа. Среди россиян фигурировали предприниматели Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Юрий Мильнер и другие.

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