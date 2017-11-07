В Кремле прокомментировали информацию о «Райском досье»

В Кремле видели информацию в СМИ об офшорных архивах, получивших название Paradise Papers («Райское досье»), однако с деталями расследования не знакомы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости во вторник, 7 ноября.

Комментируя упоминание в документах министра торговли США Уилбура Росса и его связей с российской компанией «Сибур», Песков подчеркнул, что это «не государственная корпорация, это частная компания».

6 ноября международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) разместил на своем сайте архив о деятельности офшорных компаний в мире. В документах фигурируют сделки королевы Великобритании Елизаветы II, президента США Дональда Трампа, миллиардера Юрия Мильнера, а также бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина Марины.

По данным ICIJ, к примеру, британский монарх перевела около 10 миллионов фунтов стерлингов из своего частного фонда в фонды на Каймановых и Бермудских островах в период с 2004 по 2005 годы.

В августе сообщалось, что богатые россияне вывели в офшоры более триллиона долларов.