В Кремле отказались считать себя виноватыми или оправданными по делу Манафорта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые детали расследования о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию в США. Его слова во вторник, 31 октября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Москва никогда не чувствовала себя виноватой, для того чтобы чувствовать себя оправданной», — подчеркнул Песков. Он напомнил, что в Кремле с самого начала выражали абсолютное непонимание в связи «необоснованными и голословными обвинениями в адрес страны, эфемерной причастности к попыткам вмешательства в выборы в США».

«Из того, что мы читали в сообщениях СМИ и видели в заявлениях участников этого процесса, пока Россия никак не фигурирует в тех обвинениях, которые были предъявлены. Там фигурируют другие страны, другие люди», — добавил он.

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По словам Песоква, обвинения, предъявленные американским гражданам в рамках внутриамериканских процессов, России не касаются. «Главное, чтобы это не касалось наших граждан, потому что, конечно, интересы наших граждан мы всегда будем защищать», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, являющийся фигурантом «российского дела», помещен под домашний арест за лоббирование интересов Киева.

30 октября Манафорт сдался ФБР. Бывшему руководителю штаба президента США и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. По версии прокуратуры, Манафорт лоббировал интересы украинской власти, не уведомляя о своей работе на Киев. Через него прошло 75 миллионов долларов, которые он поместил в офшоры, и отмыл 18 миллионов из них.

Россию неоднократно обвиняли в попытках повлиять на выборы в США. Москва такие обвинения отвергает.