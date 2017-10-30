ФБР обвинило «связанного с Россией» главу штаба Трампа в работе на Украину

Бывший глава избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт сдался ФБР. Об этом сообщает Reuters.

Ему было предъявлено обвинительное заключение из 12 пунктов. В частности, он обвиняется в антигосударственной деятельности, в неуплате налогов, отмывании денег и сокрытии факта работы на иностранное правительство. По версии прокуратуры, Манафорт лоббировал интересы украинской власти, не уведомляя о своей работе на Киев. Через него прошло 75 миллионов долларов, которые он поместил в офшоры, и «отмыл» 18 миллионов из них.

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Пол Манафорт с 1978 года координировал предвыборную кампанию Рональда Рейгана, в 1988-м был советником Джорджа Буша-старшего, а в 1996-м работал в штабе соперника Билла Клинтона — Боба Доула. В 2000-х годах работал на Украине, консультировал Партию регионов и был советником Виктора Януковича.

Возглавляемая Виктором Януковичем Партия регионов была правящей на Украине при его президентстве (2010-2014 годы). После государственного переворота в феврале 2014-го практически прекратила свое существование.

9 августа 2017 года законодатели запросили у соратников Трампа документы, свидетельствующие о желании использовать информацию, связанную с «российскими попытками повлиять на выборы» или скоординировать такие попытки. Кроме того, сенаторов из юридического комитета интересовало возможное желание близких к президенту людей получить информацию о демократе. Манафорт по запросу сенаторов предоставил 400 страниц документов.