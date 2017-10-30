Соратника Трампа отправили под домашний арест за лоббирование интересов Киева

Бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, являющийся фигурантом «российского дела», помещен под домашний арест за лоббирование интересов украинской власти. Как сообщает телеканал CNN, такая же мера пресечения назначена его деловому партнеру Рику Гейтсу.

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Телеканал добавляет, что представители правительства США предлагали суду внести залог в 10 миллионов долларов для Манафорта и пять миллионов — для Гейтса.

Оба обвиняемых отрицают свою вину. Адвокат Манафорта Кевин Даунинг заявил позднее, что выдвинутые против его подзащитного обвинения «абсурдны», передает РИА Новости. По его словам, Манафорт «представлял проевропейскую кампанию для украинцев», пытаясь помочь продвинуть демократию «и помочь Украине сблизиться с США и ЕС», однако прекратил подобную деятельность в 2014 году.

Еще один обвиняемый, бывший советник избирательного штаба Трампа Джордж Пападопулос, признал себя виновным в лжи агентам ФБР.

Ранее 30 октября Манафорт сдался ФБР. Ему было предъявлено обвинительное заключение из 12 пунктов. В частности, он обвиняется в антигосударственной деятельности, в неуплате налогов, отмывании денег и сокрытии факта работы на иностранное правительство. По версии прокуратуры, Манафорт лоббировал интересы украинской власти, не уведомляя о своей работе на Киев. Через него прошло 75 миллионов долларов, которые он поместил в офшоры, и отмыл 18 миллионов из них.