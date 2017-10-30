Соратник Трампа солгал ФБР по поводу общения с россиянами

Бывший советник избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос солгал в разговоре с ФБР. Об этом сообщается в судебных документах, обнародованных властями США.

Ложь Пападопулоса касалась его встречи с неназванным профессором, имеющим связи с российским правительством. 14 марта 2016 года в Лондоне Пападопулос, уже будучи советником Трампа, поговорил с ним. Мужчина рассказал американцу, что у российских властей есть компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Соратник Трампа также с помощью этого профессора пытался организовать встречу работников штаба политика с российскими официальными лицами.

Материалы по теме Порочащие связи Как работа с «Костей из ГРУ» подвела главу предвыборного штаба Трампа

В разговоре с сотрудниками ФБР он утверждал, что знал о компромате еще до того, как стал советником. Профессора он также назвал «выскочкой» и «ничтожеством, набивающим себе цену фальшивыми связями», и утверждал, что никаких встреч с русскими не добивался.

Кроме того, агенты выяснили, что Пападопулос лгал насчет встречи с женщиной, которую в разговорах с соратниками он описывал как «племянницу Путина» (речь идет о президенте России Владимире Путине — прим. «Ленты.ру»). Они договаривались о встрече кандидата Трампа и представителями российских властей, которая в итоге не состоялась.

Ранее 30 октября бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт сдался ФБР. Ему было предъявлено обвинительное заключение из 12 пунктов. В частности, он обвиняется в антигосударственной деятельности, в неуплате налогов, отмывании денег и сокрытии факта работы на иностранное правительство. По версии прокуратуры, Манафорт лоббировал интересы украинской власти, не уведомляя о своей работе на Киев. Через него прошло 75 миллионов долларов, которые он поместил в офшоры, и отмыл 18 миллионов из них.