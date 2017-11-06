В США опубликовали архив офшорной деятельности мировых лидеров

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) разместил на своем сайте архив об офшорной деятельности мировых политиков, лидеров компаний, их родственников и партнеров. Всего в списке более 120 человек.

Архив получил название Paradise Papers («Райские документы»). Всего в нем 13,4 миллиона документов, уточняет Express. В перечень лиц, в частности, попали президент США Дональд Трамп, королева Великобритании Елизавета II, чиновники и менеджеры крупных компаний — Apple, Uber и других.

По данным ICIJ, к примеру, британский монарх перевела около 10 миллионов фунтов стерлингов из своего частного фонда в фонды на Каймановых и Бермудских островах в период с 2004 по 2005 годы.

В августе сообщалось, что богатые россияне вывели в офшоры более триллиона долларов.