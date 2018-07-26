Россия приступила к созданию офшоров

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов о специальных административных районах (САР), предусматривающий создание офшорных зон на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС.

Резидентами офшорных зон смогут стать компании, зарегистрированные за рубежом. В то же время, согласно законопроекту, финансовые кредитные и некредитные организации, операторы платежных систем не будут являться резидентами.

«Принципиальное изменение — то, что сузили предмет регулирования будущего закона, установив, что его действие распространяется исключительно на иностранные компании», — отметил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

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Зарегистрировавшиеся компании обязуются в течение полугода инвестировать 50 миллионов рублей. Помимо этого, они должны быть созданы или зарегистрированы на территории страны, состоящей в Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) или в Комитете экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ). Также перерегистрироваться в САР смогут международные компании, созданные не позднее 1 января 2018 года.

В спецрайонах будет установлен особый тариф на налогообложение международных компаний: ноль процентов по доходам, полученным международной компанией в виде дивидендов, и пять процентов по доходам, полученным иностранными резидентами в качестве дивидендов по акциям международных фирм, которые на моменты выдачи являлись публичными. На резидентов не будет действовать и валютный контроль, они смогут свободно осуществлять финансовые операции.

О планах создать в России специальные офшорные зоны стало известно в апреле. Правительство рассматривает этот метод как меру поддержки подпавших под санкции российских олигархов и их компаний.

В июне президент Владимир Путин подписал закон, предоставляющий юридическим лицам, подконтрольным офшорным компаниям, приватизировать предприятия. Также закон конкретизирует понятие «иностранный инвестор».

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