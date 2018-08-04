Экономика
 
Последние новости
Путин повысил НДС
Из-за ливней в Сочи погиб один ребенок и два пропали
Объявлена дата боя Нурмагомедова с Макгрегором
Радулов покрыл Смолова матом за незабитый пенальти на ЧМ
У Петросяна и Степаненко нашли шесть элитных квартир
В России подсчитали число санкционных «накатов» США и улыбнулись
Названа причина гибели цивилизации майя
Мать сестер-убийц рассказала об ужасах жизни с их отцом
В трех регионах России введен временный запрет на аборты
Новости партнеров

Из Крыма ушла последняя западная сеть отелей

Перейти в «Мою Ленту»

Американская сеть отелей Best Western Hotels & Resorts ушла из Крыма. Об этом сообщает Reuters.

Компания покинула полуостров из-за санкций со стороны Вашингтона, которые запрещают американским компаниям вести дела в Крыму и проводить трансакции через крымские банки. До Best Western Hotels & Resorts полуостров покинул другой крупный игрок в отельном бизнесе — Radisson.

Агентство отмечает, что отель «Best Western Севастополь» по-прежнему работает, но бренд исчез из оформления и систем бронирования. «Теперь мы называемся просто "Гостиница Севастополь". Но ничего не поменялось, стандарты те же, три звезды. Просто перестали платить за франшизу», — заявил сотрудник отеля.

16 июля сообщалось, что сервис бронирования Booking.com приостановил свою деятельность на территории Крыма из-за санкций. Уточнялось, что туристы больше не могут бронировать жилье на полуострове, ставить оценки и оставлять отзывы. Владелица одного из отелей в Крыму поделилась официальным ответом сервиса, в котором уточняется, что Booking.com обязан соблюдать торговые санкции Евросоюза в отношении Крыма, так как организация базируется в Нидерландах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Крым решил отказаться от Booking.com
Booking.com поддержал санкции против России
Глава Ростуризма заявил об успешном летнем сезоне в Крыму
Другие материалы рубрики
Экономика00:13 1 августа

Давай на спор

Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
17:25 3 августа

Названа самая популярная сеть автозаправок

19:19 3 августа

В ФНС рассказали о плюсах разрабатываемого налогового режима для самозанятых

23:29 3 августа

Путин повысил НДС

Экономика09:2726 июля

«"Горбушкин двор" готовится к переменам»

Управляющий директор торгового центра о будущем площадки
15:58 3 августа

Россиянам предложили поработать подольше ради пенсий

17:51 2 августа

«Аэрофлот» победил в конкурсе на лучшие вина в высоких классах обслуживания

15:10 3 августа

Назван самый нелюбимый у россиян налог

Экономика09:5231 июля

Тайна Иорданской лестницы

Традиционная лепнина вернула архитектуру к истокам и сделала ее современной
12:3930 июля

«Роснефть» выбилась в лидеры

20:14 3 августа

Путин одобрил российские офшоры

17:3227 июля

Путин высоко оценил работу России по борьбе с вирусом Эбола

Россия
«Замшелые и отвратительные стереотипы»
Можно ли считать женщину человеком и зачем? Отвечают россияне
Стальные династии
В трех регионах России введен временный запрет на аборты
«Водка — преимущество пожилых»
Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Россиянин пойдет под суд за мем с патриархом Кириллом
Мэр Магадана взыскал 30 тысяч рублей за критику в свой адрес в WhatsApp
«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»
Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
Все материалы
Мир
Черная заря
Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
В Британии пожизненно осудили самую молодую джихадистку из ИГ
Объяснена причина задержания американца на Чукотке
Еврочиновников заподозрили в растрате народных денег на iPhone
Банк из России оказался под санкциями против Северной Кореи
США посетовали на непослушную Северную Корею
Данные о российских инструкторах в ЦАР сочли грубо извращенными
Все материалы
Бывший СССР
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
Торговцы на рынке поймали вора и устроили самосуд
Акция за легализацию марихуаны в Тбилиси«По закону нас всех должны были закрыть»
Лидер грузинской «Шишки» о марихуане, политике и российской оккупации
На Украине показали арсенал Савченко для государственного переворота
На Украине «забыли» про свой День ВДВ и отметили праздник по-российски
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Карабах раздора
Армяне и азербайджанцы делят его 100 лет. Уже завтра тут может вспыхнуть война
Все материалы
Экономика
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
Названа самая популярная сеть автозаправок
Путин повысил НДС
Россиянам предложили поработать подольше ради пенсий
Давай на спор
Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
Назван самый нелюбимый у россиян налог
Путин одобрил российские офшоры
Все материалы
Силовые структуры
Воровская история X
Он чтил традиции и боролся с кавказцами. За ним охотились лучшие киллеры 90-х
В Москве три сестры убили отца
Девушки отомстили ему за унижения и домогательства
Закон на районе
Московские полицейские погрязли в преступлениях и обрекли жертв на годы тюрьмы
Мать сестер-убийц рассказала об ужасах жизни с их отцом
Россиянину предъявили обвинение за участие в боевых действиях на Украине
Россиянин наставил вилы на полицейских и получил пулю
Петросяна и Степаненко защитят адвокаты Тимати и патриарха Кирилла
Все материалы
Наука и техника
Без рук
Российская колонка умнее Apple. И это только начало
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Дешевые, многоразовые, на метане
У России таких ракет нет. И не будет
В России рассказали о субатомном оружии
Названа причина гибели цивилизации майя
Су-27 доработают после Сирии
Опровергнут миф о существовании хоббитов
Все материалы
Спорт
Некого доить
В России загибаются футбольные клубы. Кто их спасет?
Оцененный в 750 миллионов евро лучший игрок ЧМ захотел уйти из «Реала»
Радулов покрыл Смолова матом за незабитый пенальти на ЧМ
Судья спас футболисту жизнь во время матча
Путин разрешил иностранным фанатам посещать Россию без виз до конца года
Отец Смолова связал аварию сына с его участием в чемпионате мира
«Зенит» снова съедет с «Санкт-Петербурга»
Все материалы
Культура
Видели ночи
Кино недели: от «Жарких летних ночей» до «Судной ночи. Начало»
Владимир Войнович«Кто в Союзе жил, тот в другом цирке смеяться не будет»
Умер автор главного советского анекдота, за который его пытались убить
«Мы живем в эпоху лобби однополых браков»
Британский писатель о гомосексуальности в обществе и книгах
Одна из самых известных звезд Китая таинственно исчезла
Лидер «Руки вверх!» признался в серьезных проблемах со здоровьем
Обвиненный в подготовке вечеринки с изнасилованием Браун заявил о секс-алиби
Леди Гага обратила внимание на обстоятельства смерти Zombie Boy
Все материалы
Интернет и СМИ
Одни актеры, другие — педофилы
YouTube тратит миллионы на борьбу с теориями заговора. И все зря
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Три российских журналиста погибли в Африке
Они снимали фильм о российских наемниках
Развод Петросяна со Степаненко поверг россиян в шок
Встреча пса и пластиковой утки угодила на карты Google
Миллионы роутеров по всему миру оказались в опасности
Развод Петросяна со Степаненко предали огласке
Все материалы
Ценности
Пока ты спал
Как женщине с пользой провести время в постели
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Короли вечеринки
Музыкальные фестивали подарили миру хиппи и неформалов. Кто следующий?
Любимый бренд скинхедов изменил логотип
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Выбраны лучшие кроссовки года
Модельер собрал сестер Кардашьян вместе и раздел
Все материалы
Путешествия
У черта на рогах
Самые труднодоступные и прекрасные места Земли
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Пора валить
Они плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
Эйфелеву башню открыли после забастовки
«Худший пассажир в истории» отправлен в тюрьму
Британка избила пограничника на Бали из-за просроченной визы
Драка американки с корейцами за место в бизнес-классе попала на видео
Все материалы
Из жизни
Сыграли по-крупному
Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
«Малыш, ты уже в клетке»
Красотки, невидимки и космос на Земле: на этих снимках обычные люди творят магию
Китаец без ноги оказался быстрым курьером и прославился
Носорог устроил погоню за посетителями сафари-парка
Американец промахнулся мимо Китая и попросил политического убежища в России
Девушка отправилась на «самое ужасное в мире свидание» и очутилась в больнице
Все материалы
Тест: это турбонаддув или газонокосилка?
Как выглядят автомобильные детали, названия которых мы слышали тысячу раз
Обман зрения
Невероятные автомобильные диорамы, которые не отличить от реальности
Покемоны
Nissan Juke принимает экзамен у Тойоты C-HR
Автомобили из компьютерных игр
Известные и несуществующие автомобили из Mario Kart, Mafia, Sonic, Need For Speed и других игрушек
Lada Vesta Sport сфотографировали на стоянке дилерского центра
Первый экземпляр Ferrari F50 выставили на продажу
Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати
Все материалы
Пора на море
Жилье в Испании можно купить за 200 тысяч рублей. В чем подвох?
«Живут, как в лесу: кто кого быстрее сожрет»
Москвичка об ужасах соседства с провинциалами
Сломали систему
Россияне берут кредиты ради ипотеки. Скоро они пожалеют
Рынки недвижимости российских морских курортов рухнули
Проклятый рай
Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы
Сеть бесплатных кинотеатров появится в Москве
Подмосковью предрекли дефицит жилья
Все материалы