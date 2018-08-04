Из Крыма ушла последняя западная сеть отелей

Американская сеть отелей Best Western Hotels & Resorts ушла из Крыма. Об этом сообщает Reuters.

Компания покинула полуостров из-за санкций со стороны Вашингтона, которые запрещают американским компаниям вести дела в Крыму и проводить трансакции через крымские банки. До Best Western Hotels & Resorts полуостров покинул другой крупный игрок в отельном бизнесе — Radisson.

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Агентство отмечает, что отель «Best Western Севастополь» по-прежнему работает, но бренд исчез из оформления и систем бронирования. «Теперь мы называемся просто "Гостиница Севастополь". Но ничего не поменялось, стандарты те же, три звезды. Просто перестали платить за франшизу», — заявил сотрудник отеля.

16 июля сообщалось, что сервис бронирования Booking.com приостановил свою деятельность на территории Крыма из-за санкций. Уточнялось, что туристы больше не могут бронировать жилье на полуострове, ставить оценки и оставлять отзывы. Владелица одного из отелей в Крыму поделилась официальным ответом сервиса, в котором уточняется, что Booking.com обязан соблюдать торговые санкции Евросоюза в отношении Крыма, так как организация базируется в Нидерландах.

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