Booking.com поддержал санкции против России

Сервис бронирования Booking.com приостановил свою деятельность на территории Крыма из-за санкций. Об этом сообщает агентство «Крыминформ».

С 16 июля туристы больше не могут бронировать жилье на полуострове, ставить оценки и оставлять отзывы. «Никто не видит, владельцы объектов в том числе, оценки гостей и нет возможности написать отзыв», — рассказала в Facebook владелица хостела Sudak Наталья Кириченко.

Женщина также поделилась официальным ответом сервиса, в котором уточняется, что Booking.com обязан соблюдать торговые санкции ЕС (Евросоюза) в отношении Крыма, так как организация базируется в Нидерландах. «Согласно этим санкциям, компании не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму. Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в Крыму», — говорится в сообщении.

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В мае Ростуризм получил письмо из департамента туризма и региональной политики Министерства культуры с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации».

Из документа следовало, что министерство хочет узнать мнение профильных профессиональных общественных объединений по данному вопросу. В частности, ввести ограничение предлагалось на бронирование через Booking.com только российских гостиниц.

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