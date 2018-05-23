Минкультуры прокомментировало идею заблокировать Booking.com

Директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры Ольга Ярилова сообщила, что ведомство не имеет полномочий ограничивать деятельность сервиса Booking.com. Об этом пишет РИА Новости.

«Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе», — добавила она.

По ее словам, директор группы компаний «Свой туристический сервис» Сергей Войнович предложил министерству ограничить работу Booking.com на территории России в своем обращении. Запрос был направлен в Ростуризм в качестве «стандартной процедуры, которая носит технический характер».

Материалы по теме «Это война против собственного народа» Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут

Ростуризм также заявил об отсутствии у них полномочий по регулированию деятельности сервиса онлайн-бронирования Booking.com. «Со своей стороны, Ростуризм не поддерживает предложение по ограничению действия данного сервиса на территории России, поскольку он востребован российскими гражданами», — говорится в сообщении.

Ранее 23 мая сообщалось, что Ростуризм получил письмо из департамента туризма и региональной политики Министерства культуры с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации». Из документа следовало, что министерство хочет узнать мнение профильных профессиональных общественных объединений по данному вопросу.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!