Названы самые гостеприимные российские города

Самым гостеприимным городом России оказалась Казань. Об этом сообщается в поступившем в редакцию «Ленты.ру» исследовании компании Booking.com, которая проанализировала рекомендации пользователей, оставленных на ее сайте.

Отмечается, что столица Татарстана покорила путешественников уникальной архитектурой, транспортной доступностью, самобытной кухней и радушием жителей.

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Второе место досталось Москве, третье — Санкт-Петербургу. В столицы туристы едут из-за их культурной жизни, исторического наследия и городской инфраструктуры. В топ лидеров попали Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Новосибирск, Ярославль и Нижний Новгород.

Казань традиционно входит в разнообразные топы предпочтений путешественников. Например, она оказалась в десятке самых популярных российских городов у иностранцев и российских отдыхающих летом 2017 года. Также Казань включена в список лучших направлений для гастротуризма.