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Минкультуры предложило ограничить Booking.com в России

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Ростуризм получил письмо из департамента туризма и региональной политики Министерства культуры с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации». Об этом пишет РБК со ссылкой на ведомство.

Из документа следует, что министерство хочет узнать мнение профильных профессиональных общественных объединений по данному вопросу. В частности, ввести ограничение предлагается на бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны. При этом российские клиенты смогут и дальше бронировать гостиницы в других странах, точно также, как и клиенты в других стран смогут бронировать отели в России.

Госдума 22 мая приняла в третьем чтении закон о контрсанкциях против США и их союзников. Согласно документу, президент России сможет запрещать или приостанавливать международное сотрудничество с «недружественными иностранными государствами и организациями, которые находятся под юрисдикцией этих стран». Также возможен запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции и сырья.

Москва пошла на такой шаг после того, как 6 апреля Минфин США ввел новые санкции против российских компаний, чиновников, государственных менеджеров и бизнесменов. За первые два торговых дня после введения ограничений российский рынок обвалился, рубль по отношению к доллару и евро обновил минимумы за полтора года.

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