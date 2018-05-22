Россия
 
Последние новости
Глава кубанского села уволился после бунта из-за убийства многодетной матери
Чемпиона мира и Европы по футболу заподозрили в связях с мафией
Давление в Москве побило очередной рекорд  
Бразильянка узнала о беременности во время родов и нарушила закон
Зарегистрирована смертельно опасная для человечества инфекция
Власти нашли способ решить проблему российских дорог
Дикие кошки наорали друг на друга и прославились
Россию сдержат немецкими танками времен мировых войн
Британские фанаты пообещали устроить третью мировую на ЧМ в России
Новости партнеров

Госдума приняла закон о контрсанкциях против США

Перейти в «Мою Ленту»

Госдума приняла в третьем чтении закон о контрсанкциях против США и их союзников, передает «Интерфакс».

Согласно принятому закону, президент России сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с «недружественными иностранными государствами и организациями, которые находятся под юрисдикцией этих стран». Также может вводиться запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции и сырья, вводятся ограничения на участие в госзаказе и приватизации. Кроме того, как указано в документе, президент вправе применять «иные меры» воздействия.

Подчеркивается, что ограничения не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Минфин США 6 апреля ввел новые санкции против российских компаний, чиновников, государственных менеджеров и бизнесменов. За первые два торговых дня после введения ограничений российский рынок обвалился, рубль по отношению к доллару и евро обновил минимумы за полтора года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Любой ответ на санкции США признали губительным для россиян
Москва решила ответить на американские санкции
Кудрин призвал оставить санкции США без ответа
Другие материалы рубрики
Россия00:0216 мая

«Чтобы осталось на еду»

Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
08:24Сегодня

Путин объяснил свой выбор во время августовского путча

06:26Сегодня

Трактор раздавил спящую в поле женщину в Башкирии

23:4921 мая

В России запретят добавлять в алкоголь оленьи рога

Россия00:0021 апреля

«Многие пожалели о своем решении»

Русские уезжали в Америку и пытались стать элитой. Получилось не у всех
23:3120 мая

При крушении самолета в Ленинградской области погиб один человек

22:1721 мая

Мальчик полчаса провисел на балконе шестого этажа в Кирове

15:4518 мая

Россиян научат бороться с ВИЧ

Россия00:0119 мая
Акция против Закона о домашнем насилии

«Насилие — все еще основа порядка»

Россию ждет новая революция. На этот раз гендерная
21:3621 мая

Тюмень накрыла апокалиптическая песчаная буря

20:4721 мая

Российские дорожники заделали дыры канализационными люками

20:3521 мая

Пожаловавшийся на пытки в ФСБ россиянин отрекся от своих слов после новых пыток

Россия
«Жил грешно — умру смешно»
Бывшие зэки вышли на свободу, но остались в изоляции
Путин объяснил свой выбор во время августовского путча
Трактор раздавил спящую в поле женщину в Башкирии
В России запретят добавлять в алкоголь оленьи рога
Мальчик полчаса провисел на балконе шестого этажа в Кирове
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
Тюмень накрыла апокалиптическая песчаная буря
Все материалы
Мир
Яир НетаньяхуМаленький принц
Он снимает проституток, сорит деньгами и живет у родителей. Его папа — премьер
Работающих в Рамадан мусульман сочли опасными для европейцев
Россию сдержат немецкими танками времен мировых войн
Трамп готов отказаться от встречи с Ким Чен Ыном
Российские ПВО отбили атаку на Хмеймим
«Евреи вынуждены страдать»
Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят
Гость из мавзолея
Он развалил великую империю и спился. Его любил даже Гитлер
Все материалы
Бывший СССР
Диктатор диктатору брат
Что получил Лукашенко от дружбы с Хусейном, Каддафи и Чавесом
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
В Донбассе взорвали мост
Украина сохранит часть договоров с СНГ
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
Киев пожаловался на создающую образ «фашистской Украины» Россию
Канал Порошенко поведал об опасности разговоров на украинском языке в Польше
Все материалы
Экономика
Золото Москвы
У российских олигархов новые проблемы. За них взялся Лондон
Брат Дерипаски вывел шаурму на биржу
Lada Priora снимут с конвейера
Недобросовестный застройщик
Эксперт назвал главную проблему при долевом строительстве жилья
Шампур в спину
Газопровод в обход России запустят в День России. Спасибо Турции и Азербайджану
Эксперт вновь посетовал на ухудшение ситуации с дизтопливом в России
Украине предложили шантажировать МВФ из-за долгов
Все материалы
Силовые структуры
«Тебя просто изуродуют — ты все расскажешь»
Он отсидел 10 лет за чужое преступление. Не помогло даже признание убийцы
Преступные короли
Они командуют криминальным миром почти век. Их слово — закон для бандитов
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ опубликовала видео допроса крымского экстремиста
Банда исламистов пойдет под суд за охоту на силовиков
Китаянку скрутили за попытку подкупить сотрудников ФСБ при помощи iPhone X
Суд отменил приговор националисту Тесаку
Все материалы
Наука и техника
Все ниже и ниже
«Роскосмос» умирает. Нужны новые миллиарды и другие жертвы
В чае нашли лекарство от рака
SpaceX показала замену «Союзу»
Американский телеканал сообщил о неудачных испытаниях российских ракет
Старый F-15 посчитали убийцей Су-57
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Дырявая Америка
Запрещенные снимки жертв Великой депрессии
Все материалы
Спорт
Русские горцы
UFC едет в Россию. Кто будет уничтожать гостей столицы в октагоне?
Чемпиона мира и Европы по футболу заподозрили в связях с мафией
Британские фанаты пообещали устроить третью мировую на ЧМ в России
Гонщик подлетел на мотоцикле соперника и избежал аварии «самым безумным» образом
Ибрагимович дал подзатыльник сопернику и был изгнан с поля
Месси лишил лучшего нападающего Италии чемпионата мира
«Позорище и убожество»
ЦСКА провалился в «Финале четырех». На российском клубе проклятие?
Все материалы
Культура
«Все это очень страшно»
Майкл Б. Джордан о «451 градусе по Фаренгейту», «Прослушке» и современности
Монстры внутри
Канны-2018: смертельный невроз и как запретить нищим размножаться
Один раз за «Донбасс»
Кто победил на 71-м Каннском фестивале
Рэпер Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек со словом «нигга»
Умер автор самого популярного поп-символа
Умер Билл Голд
Умерла актриса из «Шерлока Холмса»
Все материалы
Интернет и СМИ
Глубокое погружение
Полицейские заливали в сеть тонны детского порно. Все из-за педофилов
Блогера-миллионера избили молотком за таран чужих машин
Хозяйка устроила умирающему от рака псу незабываемые последние дни
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Телеведущий взбесился из-за жующего жвачку Бекхэма на королевской свадьбе
Обама нашел работу
«Обкуренная красотка сожрала гениталии любовника»
В России издают криминальную прессу. После прочтения не хочется выходить из дома
Все материалы
Ценности
Странные связи
Бесконечные коллекции брендов и знаменитостей скатились на дно. Что дальше?
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Испанская лиса
Жена диктатора Франко любила жемчуг и заставляла народ молиться за грешного мужа
Манящая ветвь
Каннский фестиваль — катализатор жизненной мотивации
Меган Маркл предложила заменить каблуки на тапочки
Любимый бренд гламурных россиянок выпустил утепленные купальники
Любимая женская обувь уйдет в прошлое
Все материалы
Путешествия
Священная трава
Все думают, что растаманы поклоняются марихуане. Почему это не так?
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
«Все смоет к чертям уже завтра»
Бешеные россияне поехали в Америку и попали в мощнейший ураган
Аварийная посадка вынудила россиян успокоить нервы коньяком
Чернокожие женщины сели за штурвал самолета и устроили праздник
Решена проблема тесноты в самолете
Пьяный турист-англичанин свалился в канал и умер
Все материалы
Из жизни
«В Америке больше медведей, чем в России»
Американец увлекся советской историей и переехал в Москву
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Назло всем
Принц Гарри женился на актрисе-мулатке. Им не помешали ни традиции, ни скандалы
Подросток сжег отчий дом за отказ срочно купить ему новый телефон
Молодой дельфин проглотил резиновую перчатку и умер
Ремонтник вломился в забытую комнату и нашел советскую бомбу
Гипнотизер спас британца от одержимости сосисками
Все материалы
Любимые дизельные внедорожники россиян
Десять популярных машин на «тяжелом топливе», из которых пять — японские
Советские многоножки
Забытые многоколесные монстры родом из СССР
Дорогая экзотика с пробегом
БТР для охоты, бронированный «Гелик» и другие необычные машины на продажу. Часть 2
План Бэ: тест Bentley Continental GT
Первый тест купе нового поколения
В Великобритании ездит «Шкода» с пробегом 700 тысяч километров
Итальянец сделает из 15-тонного блока мрамора копию Fiat 500
В Tesla не смогли перевернуть кроссовер Model X
Все материалы
На грани
Людей будущего расселят в отели-конструкторы. Как это будет выглядеть?
Море взаймы
Ипотека в Крыму теперь доступна всем. Но есть одна проблема
Крыша едет
Азиатские небоскребы, от которых кружится голова
Квартиру с собственным люком в метро нашли в Москве
Россиянка три года отказывалась получать квартиру из-за долга в 20 тысяч рублей
Названы округа Москвы с самыми дешевыми квартирами
Ставки по ипотеке перестали снижаться из-за американских санкций
Все материалы