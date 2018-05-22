Госдума приняла закон о контрсанкциях против США

Госдума приняла в третьем чтении закон о контрсанкциях против США и их союзников, передает «Интерфакс».

Согласно принятому закону, президент России сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с «недружественными иностранными государствами и организациями, которые находятся под юрисдикцией этих стран». Также может вводиться запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции и сырья, вводятся ограничения на участие в госзаказе и приватизации. Кроме того, как указано в документе, президент вправе применять «иные меры» воздействия.

Подчеркивается, что ограничения не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

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Минфин США 6 апреля ввел новые санкции против российских компаний, чиновников, государственных менеджеров и бизнесменов. За первые два торговых дня после введения ограничений российский рынок обвалился, рубль по отношению к доллару и евро обновил минимумы за полтора года.

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