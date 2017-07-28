Глава Ростуризма заявил об успешном летнем сезоне в Крыму

Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что высокий сезон в Крыму проходит успешно. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает ТАСС.

«Полуостров сохраняет статус одного из самых популярных внутрироссийских направлений», — заявил Сафонов на совещании у президента России Владимира Путина. По словам главы федерального агентства, с начала лета и по настоящее время в Крыму отдохнули более 2,3 миллиона человек. Это совпадает с показателями июня-июля 2016 года, которые были признаны рекордными, отметил он.

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Чиновник добавил, что на полуостров приезжает множество туристов из соседней Украины, хотя у них и возникают проблемы с пересечением границы.

Средняя стоимость отдыха в санаториях Крыма составляет чуть больше трех тысяч рублей в день. Гостиница обойдется в 3,2 тысячи рублей в сутки. По словам Сафонова, это достаточно доступные цены.

«Мы проводим социологические исследования, спрашиваем, как туристы отдохнули и насколько они довольны отдыхом: 85 процентов сказали, что довольны, что отдохнули хорошо и готовы вернуться, из этого количества 35 процентов впервые посещали Крым», — заметил чиновник.

Ранее в июле глава межнационального комитета республики Заур Смирнов поделился информацией о подготовке Киевом туристической блокады полуострова. По его словам, власти страны дали пограничникам указания создавать искусственные преграды тем украинским путешественникам, которые захотят выехать в Крым.

По итогам 2016 года регион принял более 5,5 миллиона отдыхающих. Председатель Госсовета республики предположил, что к 2019 году турпоток в Крым может вырасти до 10 миллионов человек.