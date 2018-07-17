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Крым решил отказаться от Booking.com

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Наталья Пархоменко

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко заявила, что крымские гостиницы планируют отказаться от онлайн-сервиса Booking.com и начать развивать собственные сайты бронирования. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, основным преимуществом Booking.com была возможность ставить оценки и писать отзывы об объектах размещения, и в связи с тем, что компания ограничила эту функцию, отели отдадут предпочтение развитию внутренних сервисов бронирования.

«Ничего, обойдемся и без них», — заключила Пархоменко.

16 июля сообщалось, что сервис бронирования Booking.com приостановил свою деятельность на территории Крыма из-за санкций. Уточнялось, что туристы больше не могут бронировать жилье на полуострове, ставить оценки и оставлять отзывы. Владелица одного из отелей в Крыму поделилась официальным ответом сервиса, в котором уточняется, что Booking.com обязан соблюдать торговые санкции Евросоюза в отношении Крыма, так как организация базируется в Нидерландах.

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