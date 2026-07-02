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07:45, 2 июля 2026Наука и техника

Названа оптимальная стоимость ноутбука в 2026 году

Windows Latest: Современный компьютер в 2026 году должен стоить около $600
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Ноутбук для работы с Windows должен иметь минимум 8 гигабайт оперативной памяти и стоить около 600 долларов (47 тысяч рублей). Об этом сообщает издание Windows Latest.

Авторы портала оценили рынок современных компьютеров и назвали оптимальные параметры портативного устройства для работы и отдыха. В первую очередь они отметили, что девайс на Windows должен иметь минимум 8 гигабайт оперативной памяти — этого хватит для работы с текстовым редактором, браузером и просмотра видео. Если девайс будет запускать «тяжелые» программы или нейросети, то он должен иметь не меньше 16 гигабайт памяти.

Также журналисты назвали оптимальную стоимость компьютера в 2026 году. По их оценкам, самая дешевая модель может стоить около 600 долларов (47 тысяч рублей). «В этом случае вы получите Windows 11, работу от батареи в течение всего дня и достаточную мощность для просмотра веб-страниц, работы с документами и видеозвонков», — отметили авторы. При этом для большинства пользователей подойдет машина, которая стоит до 1000 долларов (79 тысяч рублей). Здесь можно будет рассчитывать на более мощные процессоры Intel и AMD и 16 гигабайт оперативной памяти.

В категории от 1500 долларов (118 тысяч рублей) и выше доминируют модели с игровыми процессорами и ARM-чипами. «Это правильный выбор для видеоредакторов, 3D-художников и геймеров, которым нужна стабильная производительность», — отметили журналисты.

В конце июня авторы издания XDA заявили, что пыль может привести к перегреву и поломке компьютера.

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