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18:22, 29 июня 2026Наука и техника

Раскрыта главная опасность для компьютера летом

XDA: Пыль назвали способной вызвать перегрев и даже сломать компьютер
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Пыль может привести к перегреву и поломке компьютера. Об этом сообщает издание XDA.

Авторы портала напомнили, что скопившаяся внутри корпуса компьютера пыль является одной из главных проблем персонального компьютера (ПК). Журналисты отметили, что она может привести к перегреву компонентов, что особенно опасно в жаркий летний период. Они подчеркнули, что перегрев, даже если не сломает ПК, то может заметно снизить производительность.

В раскрытом материале говорится, что современные кремниевые процессоры работают под нагрузкой иначе, чем их предшественники. Они постоянно меняют частоту, опираясь на так называемый температурный порог. В свою очередь, пыль действует как теплоизолятор: «когда плотный слой заполняет зазоры между алюминиевыми ребрами или застревает между ними, поток воздуха может полностью прекратиться». В этом случае компьютер начнет перегреваться и тормозить.

Журналисты XDA рекомендовали регулярно проводить очистку компьютера от пыли и делать это только тогда, когда девайс отключен от электросети. По их словам, лучше всего использовать баллончик со сжатым воздухом или специальный электрический воздуходув. Также авторы посоветовали в качестве профилактики проверять температуру компонентов компьютера.

Ранее компания Microsoft продлила поддержку операционной системы (ОС) Windows 10. Система будет получать обновления бесплатно до 12 октября 2027 года.

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