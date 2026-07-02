Американский модельер свадебных платьев и бывшая фигуристка Вера Вонг отметила 77-летие с новым имиджем и восхитила фанатов. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах дизайнер предстала в облегающем белом макси-платье, которое обнажало плечи и часть спины. При этом она продемонстрировала обновленную прическу с окрашенными в блонд и подстриженными чуть ниже ключиц волосами.

Поклонники высказались о внешности знаменитости в комментариях. «Всегда вдохновляешь столько девчонок! Ты потрясающая!», «Красивая новая прическа, красивое платье и лицо», «Невероятно красивая. Выглядит так молодо и очаровательно», «77 лет — это невозможно», — заявили юзеры.

В июне в сети восхитились внешностью 65-летней звезды фильма «Назад в будущее», американской актрисы Лии Томпсон на новых фото.