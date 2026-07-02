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07:50, 2 июля 2026Спорт

Назван эффективный способ похудеть с помощью плавания

Men Today: 2–3 занятия по плаванию в неделю по 45–60 минут помогут похудеть
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: ShotPrime Studio / Shutterstock / Fotodom

Журналисты Men Today назвали эффективный способ похудеть с помощью плавания. Об этом сообщается в материале издания.

Исследования показали, что регулярные занятия в бассейне сжигают больше калорий, чем ходьба или бег трусцой, и особенно эффективны для женщин, тренирующихся трижды в неделю. При этом вода снижает нагрузку на суставы и позвоночник, поэтому такой формат подходит даже тем, кто восстанавливается после травм или имеет ограничения по здоровью.

Чтобы убрать живот быстрее, важно не просто «плавать по 20 минут», а выстроить тренировки: оптимально — 2–3 занятия в неделю по 45–60 минут с разминкой на суше и в воде, основной частью с чередованием стилей и интервалов, а также заминкой. Для жиросжигания и проработки пресса рекомендуют включать кроль на спине и баттерфляй, использовать доску для акцента на ноги, а также делать скоростные отрезки (например, 50–100 м на максимуме, затем 2–3 круга в спокойном темпе).

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала мешающие похудеть правила ЗОЖ. Эксперт заявила, что кардионагрузки — не единственный способ похудеть: они сжигают калории, но дефицит энергии создается прежде всего корректировкой питания, силовыми тренировками и повседневной активностью.

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