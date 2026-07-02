Обвиняемого в расправе над 12-летней россиянкой проверят на вменяемость

Обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы в Кузбассе отправят на экспертизу

Андрея Мочалина, который обвиняется в изнасиловании и расправе над 12-летней девочкой в Кемерово (Кузбасс), проверят на вменяемость. Об этом сообщил его адвокат Сергей Москвин, передает РИА Новости.

По словам юриста, его подзащитный сейчас находится в СИЗО. Следователь запросил для него психиатрическую экспертизу.

Школьница ушла из дома утром 25 июня и не вернулась. Спустя три дня ее нашли без признаков жизни, а по подозрению в совершении преступления задержали Мочалина. Известно, что ранее он уже был судим за расправу, разбой и совращение ребенка. Мужчина вышел на свободу в мае текущего года.

По версии следствия, он заметил девочку около кладбища, изнасиловал ее и расправился, чтобы скрыть следы. Свою вину задержанный не признает.

