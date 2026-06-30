Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:06, 30 июня 2026Силовые структуры

Появились подробности по делу о лишенной жизни на кладбище 12-летней россиянки

В Кузбассе СК предъявил обвинение мужчине по делу об убийстве 12-летней девочки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Кемеровской области 54-летнему жителю предъявили обвинение по делу о лишенной жизни на кладбище школьнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине вменили статью 131 («Изнасилование») и пункты «в», «к» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление») УК РФ. По версии следствия, 25 июня он находился в районе кладбища, увидел девочку и решил ее изнасиловать, а после расправился с ней.

Фигуранта взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что задержанный ранее был судим по статьям о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней, расправе и разбое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сборная Германии проиграла Парагваю. Вылет фаворита из 1/16 финала стал главной сенсацией ЧМ-2026

    Поляков призвали дать отпор Зеленскому

    В Германии рассказали об отведенной ЕС Украине роли

    На Москву обрушится жара

    Еще три школьницы из Москвы сдали ЕГЭ на 400 баллов

    Раскрыто поведение обвиняемого в изнасиловании и лишении жизни 12-летней россиянки

    Российская блогерша рассказала о пренебрежении из-за национальности при подаче на визу

    Квартиры Артемия Лебедева в Киеве выставили на торги

    Автобренд Tenet Plus раскрыл оснащение своей первой модели для россиян

    Шестимесячный ребенок стал жертвой атаки БПЛА в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok