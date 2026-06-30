Появились подробности по делу о лишенной жизни на кладбище 12-летней россиянки

В Кузбассе СК предъявил обвинение мужчине по делу об убийстве 12-летней девочки

В Кемеровской области 54-летнему жителю предъявили обвинение по делу о лишенной жизни на кладбище школьнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине вменили статью 131 («Изнасилование») и пункты «в», «к» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление») УК РФ. По версии следствия, 25 июня он находился в районе кладбища, увидел девочку и решил ее изнасиловать, а после расправился с ней.

Фигуранта взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что задержанный ранее был судим по статьям о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней, расправе и разбое.