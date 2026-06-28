На российском кладбище убили 12-летнюю девочку

В Кемерове мужчину подозревают в убийстве 12-летней девочки на кладбище

В Кемерове местного жителя задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки. Об этом сообщил Следственный комитет в Telegram.

По данным ведомства, 54-летний мужчина ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело.

Как пишет «112» в Telegram, школьница пропала на кладбище в Кировском районе города. Там же спустя два дня нашли ее тело. Чтобы скрыть следы, преступник попытался сжечь останки, однако экспертам удалось выделить его ДНК-профиль.

По данным журналистов, подозреваемый освободился из колонии в мае этого года, отсидев срок за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Ранее мертвую 12-летнюю девочку нашли на чердаке дома в поселке Врангель Приморского края. По подозрению в преступлении задержали одноклассника девочки, который позднее признал вину.