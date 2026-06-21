Названо возможное наказание для лишившего жизни 12-летнюю девочку подростка

Лишившего жизни 12-летнюю девочку в Приморье подростка могут отправить на перевоспитание

Подростка, лишившего жизни 12-летнюю девочку в поселке Врангель, могут отправить на перевоспитание. Такое возможное наказание для одноклассника жертвы назвала в беседе с ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова, отметившая, что уголовной ответственности он не подлежит, поскольку ему еще не исполнилось 14 лет.

«Если суд сочтет целесообразным, парня могут отправить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (СУВУЗТ). Максимальный срок воспитания и коррекции девиантного поведения несовершеннолетних в условиях СУВУЗТ — три года. Таких учреждений в нашей стране немного, в Приморском крае их нет», — сказала она.

Романова добавила, что в таком учреждении могут установить причины поступка подростка и провести коррекцию изъянов, чтобы усилить позитивные стороны его личности.

16 июня на чердаке дома в поселке Врангель нашли 12-летнюю девочку без признаков жизни. По подозрению в преступлении задержали одноклассника девочки, который позднее признал вину.