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Силовые структуры
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12:03, 16 июня 2026Силовые структуры

Убивший одноклассницу российский подросток прокомментировал преступление

В Приморье подросток признал вину в убийстве одноклассницы
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Приморском крае подозреваемый в расправе над 12-летней одноклассницей подросток признал свою вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В настоящее время решается вопрос о его помещении в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы. Специалисты установят его психическое состояние и способность осознавать действительность.

16 июня на чердаке дома в поселке Врангель нашли 12-летнюю девочку без признаков жизни. По подозрению в преступлении задержали одноклассника девочки.

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