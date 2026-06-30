Раскрыто поведение обвиняемого в изнасиловании и лишении жизни 12-летней россиянки

Обвиняемый в убийстве 12-летней школьницы в Кузбассе не признал вину

Обвиняемый в изнасиловании 12-летней школьницы и расправе над ней на кладбище в Кемеровской области не признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката фигуранта.

По словам адвоката, мужчина молчит.

Его взяли под стражу на два месяца. По версии следствия, 25 июня мужчина находился в районе кладбища, увидел девочку и решил ее изнасиловать, а после расправился с ней, чтобы скрыть следы.

Известно, что фигурант вышел из колонии в мае. Он отбывал наказание за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетней, расправу и разбой.