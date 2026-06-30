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Силовые структуры
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10:20, 30 июня 2026Силовые структуры

Раскрыто поведение обвиняемого в изнасиловании и лишении жизни 12-летней россиянки

Обвиняемый в убийстве 12-летней школьницы в Кузбассе не признал вину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Обвиняемый в изнасиловании 12-летней школьницы и расправе над ней на кладбище в Кемеровской области не признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката фигуранта.

По словам адвоката, мужчина молчит.

Его взяли под стражу на два месяца. По версии следствия, 25 июня мужчина находился в районе кладбища, увидел девочку и решил ее изнасиловать, а после расправился с ней, чтобы скрыть следы.

Известно, что фигурант вышел из колонии в мае. Он отбывал наказание за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетней, расправу и разбой.

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