В России подсчитали число санкционных «накатов» США и улыбнулись

МИД России прокомментировал введение Вашингтоном санкций в отношении банка «Агросоюз». Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«Санкции против московского коммерческого банка "Агросоюз" — это 54-й санкционный "накат" США на нашу страну с 2011 года. Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть свое. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», — говорится в комментарии замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.

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Ранее 3 августа российский банк «Агросоюз» попал под американские санкции из-за связей с Северной Кореей. По утверждению Министерства финансов США, кредитная организация сотрудничала с человеком, который находится в черном списке Вашингтона из-за работы, связанной с северокорейской ядерной программой.

30 июля президент США Дональд Трамп обещал, что Вашингтон сохранит антироссийские санкции в их нынешнем виде. Последние на тот момент санкции были введены Минфином США 6 апреля. Они коснулись российских бизнесменов и чиновников из «кремлевского списка», опубликованного в январе. В ответ на это российское правительство заявило, что поддержит фигурантов списка.

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