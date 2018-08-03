Банк из России оказался под санкциями против Северной Кореи

Российский банк «Агросоюз» попал под американские санкции из-за связей с Северной Кореей. Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

Банк сотрудничал с человеком, который находится в черном списке Вашингтона из-за работы, связанной с северокорейской ядерной программой, передает Reuters.

По данным американского Минфина, коммерческий банк «Агросоюз» совершал крупные денежные переводы для Хан Чан Су — представителя главного внешнеэкономического северокорейского банка Foreign Trade Bank в Москве. «Соединенные Штаты продолжат соблюдать санкции ООН и США, чтобы пресечь поток капитала в КНДР», — заявил министр финансов страны Стивен Мнучин.

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Помимо этого, ведомство ввело ограничительные меры против Ри Чен Вона — проживающего в российской столице заместителя представителя Foreign Trade Bank. Оба северокорейца должны покинуть Россию в рамках соблюдения резолюций ООН, призванных осуществлять давление на Пхеньян.

Под санкции попали еще два банка: китайский Dandong Zhongsheng Industry&Trade Co. и северокорейский Korea Ungum Corporation.

Заявление Минфина последовало после слов гессекретаря США Майка Помпео о необходимости соблюдать санкционный режим против Северной Кореи. Во время визита на форум по безопасности АСЕАН в Сингапуре он пожаловался, что Пхеньян нарушает положения двух резолюций ООН.

В конце июля The Washington Post сообщала, что разведка США увидела признаки того, что Северная Корея продолжает строительство новых ракет, способных достичь территории Америки. До этого японские СМИ передавали, что Пхеньян, предположительно, произвел пуск очередной ракеты.

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