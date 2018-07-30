Трамп рассказал о будущем антироссийских санкций

Вашингтон сохранит антироссийские санкции в их нынешнем виде. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Санкции в отношении России останутся в силе в том виде, в каком они есть», — сказал глава Белого дома во время совместного пресс-подхода с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

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В свою очередь, Конте заявил, что санкции не должны ударить по гражданскому обществу России, а также малому и среднему бизнесу.

24 июля американские сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес объявили о начале работы над межпартийным законопроектом по расширению антироссийских санкций. По их замыслу, новый пакет санкций коснется «энергетического и финансового секторов», планируется «усилить воздействие на российских олигархов и компании с участием госкапитала» и «ввести санкции касательно суверенного госдолга России».

19 июля сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес на рассмотрение законопроект о наложении санкций в отношении компаний, инвестирующих строительство газопровода «Северный поток-2», который должен соединить Россию и Западную Европу. США активно выступают против этого проекта. Трамп называет «несправедливым», что Германия планирует покупать газ у России, и при этом требует защиты от России по линии НАТО.

Последние на данный момент санкции были введены Минфином США 6 апреля. Они коснулись российских бизнесменов и чиновников из «кремлевского списка», опубликованного в январе. В ответ на это российское правительство заявило, что поддержит фигурантов списка.

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