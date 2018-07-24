США задумали снова расширить санкции против России

Американские сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес объявили о начале работы над межпартийным законопроектом по расширению антироссийских санкций. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Грэма.

«Мы привержены тому, чтобы Конгресс продолжал играть активную роль в противостоянии российской агрессии. Поэтому мы представим всеобъемлющий законопроект в ближайшие дни, чтобы удостовериться, что санкции в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA) работают», — говорится в заявлении законотворцев.

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По их замыслу, новый пакет санкций коснется «энергетического и финансового секторов», планируется «усилить воздействие на российских олигархов и компании с участием госкапитала» и «ввести санкции касательно суверенного госдолга России».

Ранее 24 июля американский президент Дональд Трамп написал в Twitter, что очень обеспокоен тем, что ​«Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы» в США. «Основываясь на том факте, что ни один другой президент не был столь жесток по отношению к России, как я, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они определенно не хотят Трампа!» — добавил он.

Последние на данный момент санкции были введены Минфином США 6 апреля. Они коснулись российских бизнесменов и чиновников из «кремлевского списка», опубликованного в январе. В ответ на это российское правительство заявило, что поддержит фигурантов списка.

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