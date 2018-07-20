В России создали департамент санкций

В составе российского Минфина появится специальный департамент по противодействию санкциям. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новый орган в составе министерства займется «разработкой и реализацией мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении РФ и российских юридических лиц». Он станет 25 департаментом в составе Минфина.

Теперь министерство сможет взаимодействовать с органами власти иностранных государств и международными организациями и обсуждать с ними вопросы антироссийских санкций.

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О возможности появления нового органа в апреле говорил министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, ведомство должно было взять на себя работу с попавшими под ограничения компаниями. В состав какого министерства войдет эта структура, не сообщалось.

Последние на данный момент санкции были введены Минфином США 6 апреля. Они коснулись российских бизнесменов и чиновников из «кремлевского списка», опубликованного в январе. В ответ на это российское правительство заявило, что поддержит фигурантов списка.

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